Anchieta é liberada após tombamento de caminhão

Atualizada às 13h59

SÃO PAULO - O caminhão tombado que ocupava uma faixa no sentido litoral da Via Anchieta no km 49, altura de São Bernardo do Campo, foi removido e a pista foi liberada, informou a concessionária Ecovias às 13h20 desta terça-feira, 4. A pista no sentido São Paulo, que vinha sendo usada em direção à Baixada Santista está bloqueada para a inversão de sentido. Por hora, a única opção de subida da serra é pela Imigrantes, com tráfego intenso entre o km 40 e o km 55.

O capotamento da carreta transportando legumes ocorreu às 7h desta terça-feira, causando a operação em sentido único (litoral) por mais de seis horas. O motorista sofreu ferimentos leves e foi socorrido ao Pronto Socorro de Cubatão.

A Operação Comboio segue em vigor desde as 7h40 na Imigrantes e desde as 9h50 na Anchieta, a partir dos quilômetros 31 e 32, respectivamente. A cada meia hora, grupos com 500 veículos são escoltados por viaturas da Polícia Militar Rodoviária até um ponto de melhor visibilidade.

O Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 5x3, com cinco pistas em direção ao litoral e três rumo à capital paulista