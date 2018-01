Estradas de São Paulo com trânsito intenso neste feriado de carnaval

Neste sábado de carnaval excesso de veículos causa congestionamento, principalmente em sentido ao litoral. A rodovia Anchieta tem congestionamento do km 22 ao 33, sentido litoral. Na Imigrantes, lentidão vai do km 16 ao 32, e do km 40 ao 43, segundo informações da concessionária Ecopistas.

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER), a rodovia Rio-Santos tem tráfego intenso, com pontos de lentidão nos dois sentidos. Tráfego lento com pontos de parada no sentido São Sebastião e normal no sentido Guarujá. No sentido Cubatão, o movimento é lento do km 267 ao 270.

No sentido interior, Ayrton Senna segue com tráfego lento do km 34 ao 51 (entre Itaquá e Mogi das Cruzes). Diminuiu a lentidão no sentido interior da rodovia Carvalho Pinto. Tráfego é lento do km 75 ao 79 (Jacareí), por excesso de veículos. Nas principais rodoviais o tempo é bom, com poucas nuvens e boa visibilidade.