Anchieta e Imigrantes registram morosidade durante a tarde

Na Rodovia dos Imigrantes, existe trânsito intenso no trecho de serra, no sentido Capital, devido ao excesso de veículos. As demais rodovias que do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) tem tráfego normal.

Neste momento, o SAI opera em esquema normal, 5X5. A descida da serra é pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes. O retorno à capital pode ser feito pelas pistas norte da Imigrantes e da Anchieta. Na última hora, 3.030 veículos retornaram a São Paulo pelo sistema. Na direção contrária, foram registrados 4.874 veículos.

O motorista também enfrentava congestionamento na Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, do km 229 e 231, na pista expressa, e, na pista marginal, do km 218 ao 221, ambos em Guarulhos. Em direção ao Rio de Janeiro, existia lentidão do km 224 ao 220, na expressa, e do km 223 ao 225, em Guarulhos.

As rodovias Régis Bittencourt, Castelo Branco, Raposo Tavares e na Via Anhanguera tem pistas livres. As 13h30, a capital tinha 5 km de morosidade, sendo que 3,4 km dessa lentidão estava concentrada na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, do Hospital da Vila Maria até a Ponte da Vila Guilherme.