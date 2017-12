Anchieta e Castelo terão interdições nesta semana A pista sul da Via Anchieta, que opera no sentido litoral, será interditada no trecho de serra, do km 40 ao km 55, para serviços de conservação, pavimentação e limpeza de drenagem. A interrupção do tráfego ocorrerá das 22h de hoje às 16h de amanhã e das 22h de quarta-feira às 16h de quinta-feira.