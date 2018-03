ANÁLISE: vinte centavos bastam O recuo de Geraldo Alckmin e Fernando Haddad, em relação às manifestações que tomam a cidade, foi indisfarçável e estampou as primeiras páginas dos principais jornais. O posicionamento frio do prefeito, assemelhado ao de técnicos biônicos do passado, e a postura beligerante do governador - poder-se-ia chamá-lo "Erasmo" Alckmin? - mudaram radicalmente, num cavalo de pau forçado pelas circunstâncias e pelos erros que eles próprios cometeram. E, por isso, foram obrigados a desdizer o que se disse como se antes não dissessem absolutamente nada - e, de fundamental, foi quase tudo o que de fato disseram.