Análise: Transformação de baixo para cima Na última década, metrópoles de vários locais do mundo foram impulsionadas pela combinação de forças de diferentes setores da sociedade civil em redes formadas por empresários, instituições e indivíduos. São estruturas criadas <CW-15>de baixo para cima, ou seja, a partir da população e com o objetivo de influenciar a tomada de decisões. Elas rompem com o modelo tradicional de iniciativas criadas pelo poder público e impostas aos cidadãos e também com expectativas “sebastianistas”, de que um dia aparecerá um gestor capaz de resolver todos os problemas com uma só tacada.