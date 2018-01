Análise: Térreos livres

Térreos livres ou ativados por funções variadas são uma excelente iniciativa para incentivar a produção de uma arquitetura mais integrada à vida e ao dia a dia das pessoas.

Apesar de ser um tema que recentemente voltou ao debate, este modo de fazer arquitetura não é invenção de hoje. Exemplo recorrente para entendermos do que se trata é o Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, que é nossa Praça San Marco, de Veneza, feita aqui toda coberta e sem igreja.

A arquitetura modernista, no século 20, já usava destes recursos para prover os edifícios com áreas de convivência, comércio, permeabilidade de fluxos e dispositivos para a economia de tempo dos que moram, trabalham e por ali passam todos os dias. Uma facilidade para a vida cotidiana e para aproveitarmos melhor nosso tempo em espaços mais agradáveis, ajardinados, de campo visual mais aberto, generosamente partilhados ao convívio em uma cidade que carece demasiadamente destes espaços livres urbanos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O sonho é bonito, mas olhando ao redor existe a inegável complexidade com a qual deveremos lidar. Descaminhos levaram nossas praças a se degradarem em hostilidade e as ruas a ficarem mais e mais tumultuadas, violentas e perigosas de se caminhar, expondo em carne viva fragilidades sociais cultivadas ao longo de 517 anos. Será que os incorporadores vão aderir? Qual será a postura dos condomínios quando os mendigos vierem dormir debaixo dos prédios? Serão os térreos livres reduzidos a praças com grades? Em passado recente, proposta similar foi oferecida para a ocupação da nova Faria Lima, inclusive com incentivos semelhantes, e ninguém aderiu.

Certamente os arquitetos têm muito a explorar a partir deste formato. Todos querem projetar algo pra cidade ser um pouco melhor. Resta aos investidores e incorporadores imobiliários aderirem à causa e aceitarem modos diferentes de ocupação dos lotes como forma de incentivo para melhoria e valorização do lugar onde todos vivem.

HENRIQUE DE CARVALHO É ARQUITETO E URBANISTA, SÓCIO DO ATELIÊ TANTA