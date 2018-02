ANÁLISE: só com veículo mais cheio cooperativa consegue sobreviver Sem entrar no mérito técnico da composição das planilhas de custos, o que parece é que há um desalinhamento de preços entre empresas e cooperativas de ônibus. A Prefeitura apertou tanto as cooperativas que, mesmo cumprindo frequência e horários de forma contratual, elas estão tendo de aumentar a ocupação dos veículos, comprometendo a qualidade do serviço - e o conforto - para cobrir uma remuneração que, comparativamente, está defasada em relação às empresas de ônibus.