ANÁLISE: 'Só apertando no bolso é que as pessoas darão valor para a água' Fundamentalmente, há duas formas de reduzir o consumo de água por meio de políticas públicas. Uma é o comando de controle, em que você racionaliza a distribuição, proibindo ou fechando o abastecimento para determinado setor da sociedade. Ou seja, medidas mais drásticas. E outro é usar o instrumento econômico, no qual aplica-se uma tarifação do serviço em função da quantidade de água consumida. A ideia é cobrar mais de quem consome mais.