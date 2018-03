Análise: São Sebastião está em situação crítica e deve ter prioridade A falta de planejamento na expansão e no crescimento das cidades e a ausência do poder público ao longo dos anos resultaram na ocupação irregular em várias regiões do País e, em especial na Mata Atlântica, que abrange a maior parte dos municípios brasileiros. O Programa de Recuperação da Serra do Mar é um esforço louvável do governo do Estado. Primeiro pelo fato de tentar reverter um quadro com vistas a garantir a integridade das pessoas que estão em situação de risco. Segundo, por agir em prol da proteção da Serra do Mar, que é considerada Patrimônio Nacional na Constituição Federal e abriga grande parcela dos maiores remanescentes florestais contínuos do bioma Mata Atlântica.