ANÁLISE: regras facilitam formação de cartel Cartel é qualquer acordo entre empresas que tenha como objetivo final aumentar os lucros dessas companhias, restringindo a concorrência. Isso acontece na iniciativa privada e no poder público. Mas não existe, necessariamente, uma relação entre formação de cartel e corrupção de agentes públicos. O problema é que as regras do setor público podem facilitar a formação de um cartel. Os governos têm de divulgar, ao fim da licitação, quem deu o preço mais baixo. E isso ajuda o cartel porque, caso a empresa que deveria ganhar não vença o certame, as outras vão saber quem quebrou o acordo. Além disso, há várias licitações. É mais fácil combinar quem vai ganhar qual lote.