ANÁLISE: Prefeitura está no caminho certo, mas tem de atualizar lei

A Prefeitura precisa de uma análise maior, mais completa, que olhe para toda a cidade. Devemos estudar para saber, por exemplo, se determinado bairro precisa de mais um shopping ou de uma torre de escritórios. Essa pesquisa é obrigatória para São Paulo neste momento, quando se projeta a revisão do Plano Diretor e da Lei de Uso e Ocupação do Solo. Se não incluirmos no debate, estaremos priorizando mais uma vez a iniciativa privada.

Defendo uma revisão também na legislação que define o que são polos geradores de tráfego e o que eles devem fazer para amenizar o impacto que provocam no trânsito. A lei deve ser atualizada e padronizada, para que o processo de mitigação seja mais transparente e justo. Um empreendimento em uma área saturada de moradia, lazer e trabalho deve pagar mais do que um projeto que vai ajudar a desenvolver uma região. Esse, talvez, nem tenha de promover contrapartidas. Pelo contrário, pode ter isenção como forma de incentivo.

O certo é que as regras precisam ficar mais claras. Isso ajudará na fiscalização por parte do poder público, da população e, claro, na melhora do trânsito.

* É URBANISTA E CONSULTOR DE TRÂNSITO