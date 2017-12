Análise: Preço final dos imóveis vai subir SÃO PAULO - A construção da cidade, com as regras trazidas pelo novo Plano Diretor e pelas leis que o vierem complementar, será efetuada primordialmente pelo mercado imobiliário, que tem na busca pela viabilização dos empreendimentos para a população seu maior objetivo. Portanto, as intervenções e sugestões ao longo do processo foram sempre com o intuito de ajustar o poder aquisitivo da população aos modelos de desenvolvimento propostos para a cidade.