ANÁLISE: Planejamento público e qualidade são fundamentais Falta de vagas em creches é um problema crônico de São Paulo. Em um necessário plano público de expansão - até agora inexistente -, critérios de qualidade devem ser explicitados. Entre eles: o número máximo de crianças por creche e por professor, espaços físicos adequados, professores qualificados e com tempo para atividades extraclasse garantido e remunerado, existência de outros profissionais, em número e com formação suficiente, responsáveis pelo bom funcionamento das unidades. Deve-se priorizar a expansão de vagas em regiões com maior proporção de crianças em situação de vulnerabilidade e com idade até 2 anos - uma vez que somente 17,5% das crianças desta faixa estão matriculadas e 65,2% da fila de espera é composta por crianças deste perfil.