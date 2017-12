ANÁLISE: planejamento deve ser revisto a cada nova gestão

Nesse momento, é importante dizer que estamos estudando mudanças na política que direciona o plano. As regras concretas são definidas na regulamentação desse projeto, no verdadeiro Plano Diretor, que só tem definida de modo completo a Lei de Zoneamento. É fundamental acrescentar-lhe os planos de transporte, de habitação e de saneamento básico. Provavelmente, o Plano Diretor de verdade virá só no ano que vem.

Para funcionar, essa política precisará ser detalhada, com local e prazo das intervenções. Se queremos criar faixas de ônibus nas vias mais largas, por exemplo, o plano deve nos dizer quais avenidas são essas. Do mesmo modo, o poder público deve especificar de onde vai tirar dinheiro para fazer as obras. E, o mais importante: se queremos que a cidade não congestione de uma vez, temos de calcular o limite máximo de seu adensamento, segundo a capacidade de suporte do sistema. Ele definirá os potenciais construtivos passíveis em cada região. Sua ausência produziu o caos na mobilidade que vivemos.

* ARQUITETO E URBANISTA