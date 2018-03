ANÁLISE: o mal-estar da democracia que temos no Brasil

Apesar do apoio majoritário ao regime democrático, todas as pesquisas de opinião mostram que existe um enorme mal-estar com as instituições de representação. As pessoas não se sentem objeto de atenção dessas instituições. Fosse diferente e as ruas não precisariam ser tomadas pelas multidões. Resta saber se, além da retórica sobre o triunfo da democracia, os líderes dos partidos e os chefes dos parlamentos se disporão a decifrar a crítica sobre a ausência de conexão entre representantes e representados. É porque temos democracia que as ruas estão dizendo que precisamos de mais participação na democracia.

* JOSÉ ÁLVARO MOISÉS É DIRETOR DO NÚCLEO DE PESQUISA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA USP