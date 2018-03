ANÁLISE: no meio da multidão, a pessoa faz coisa que não faria sozinha

Isso não significa que seja um comportamento justificável; é compreensível. O comportamento da massa, aliás, nem sempre é negativo. A gente vê reuniões de milhares de pessoas que não descambam para atitudes violentas. A Marcha para Jesus e a Parada Gay são exemplos. São mobilizações que têm um objetivo e esse fundamento é traduzido no comportamento da massa.

Alguns teóricos dizem que esse comportamento nunca é totalmente irracional. Poderíamos arriscar uma interpretação livre: "O aumento da tarifa reduz minha mobilidade e agora vou reduzir a mobilidade da cidade". Não por acaso picharam ônibus e obstruíram o trânsito em vários pontos.

* DANIEL MARTINS DE BARROS É COORDENADOR DO NÚCLEO DE PSIQUIATRIA FORENSE DO HC E COLUNISTA DO ESTADÃO.COM.BR