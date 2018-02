ANÁLISE: não se permite ao cristão ser triste, acentua pontífice

De sua homilia, não podemos esquecer as três posturas que devem marcar a vida cristã: Conservar a esperança; deixar-se surpreender por Deus; viver na alegria. Conservar a esperança diante do "dragão" que tenta submergir a mulher que Deus socorre no Apocalipse. Essa mulher é figura da Igreja e do bem, tantas vezes abalados pelo império do mal. Deixar-se surpreender por Deus foi a ação de Ester, que, com sua beleza, encantou o rei, do qual conseguiu as boas graças para salvar o seu povo. Finalmente, viver na alegria é a vocação cristã, pois a possibilidade da transformação da água em vinho, como ocorreu nas bodas de Caná, é uma experiência que não permite ao cristão ser pessimista, triste.

O papa disse com palavras o que vem dizendo com a atitude despojada e feliz. Disse aquilo que diz a Bíblia e estimulou a Igreja a seguir sua vocação de ser um "luzeiro" num mundo envolto nas trevas da ganância e indiferença. Sua atitude de abertura e de carinho, sua prece de cunho pessoal, depois de olhar, com lágrimas nos olhos, a imagem que tantos peregrinos contemplam a lacrimejar, mostra que o papa Francisco veio pedir a Nossa Senhora a proteção e ajuda para os jovens, para a Igreja e para ele. A missão não permite hesitar, rezou o papa, quando a cruz for pesada, pois para Deus nada é impossível. Que Deus o abençoe e lhe dê forças para não hesitar.

* VALERIANO DOS SANTOS COSTA É DIRETOR DA FACULDADE DE TEOLOGIA DA PUC-SP