Papa Francisco é mais do que uma coisa totalmente nova. Ele é a corporificação da tradição mais pura da Igreja, dos seus grandes fundamentos. E já deu sinais mais do que claros do que vai ser seu pontificado. Não é simplesmente dar uma mensagem, mas sim se envolver no processo político.

* FRANCISCO BORBA RIBEIRO NETO É COORDENADOR DO NÚCLEO FÉ E CULTURA DA PUC-SP