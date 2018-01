Análise: Multa para quem aumentar consumo de água tem aspectos educativo e econômico Há, em especial, dois aspectos que devem ser levados em conta para analisar a eficiência da multa para quem consumir mais água: o econômico e o educativo. Sobre o primeiro, é difícil prever quais serão seus resultados na prática, porque também vai depender de questões sociológicas, como as especificidades de cada consumidor. De forma geral, o consumo de água é muito barato e, por isso, a aplicação de multas tende a ter impacto menor. Em São Paulo, a parcela que ainda não está economizando água é pequena, o que, por um lado, demonstra bons resultados do programa de bônus. Esse grupo remanescente tende a ser menos sensível à variação do preço, o que interfere menos no consumo.