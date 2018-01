Análise: Movimento sem-teto cresce em São Paulo à sombra de programa federal SÃO PAULO - Protagonistas das mais recentes manifestações de São Paulo às vésperas da Copa do Mundo, os movimentos de sem-teto têm como grande trunfo a lógica permitida pelo próprio governo federal na hora de conceder as moradias do Minha Casa Minha Vida. Entidades autorizadas a gerenciar a construção de novos conjuntos exigem de seus associados a participação em protestos como uma das condições para se chegar ao sonho da casa própria.