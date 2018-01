Análise: Modelo de divulgação deve ser rediscutido A transparência nas estatísticas criminais ainda é um desafio no Brasil, e São Paulo tem o mérito de ser o Estado pioneiro com a lei de 1995 que estabelece a obrigatoriedade da divulgação dos dados criminais. Ainda assim, a necessidade de melhorar a transparência e a qualidade dos dados permanece. Erros e outros problemas na classificação dos crimes estão sempre presentes, e a questão é como lidar com eles para melhorar a qualidade e a transparência das informações.