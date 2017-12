ANÁLISE: manifestações repercutiram mal na opinião pública

Os preconceitos primários deslegitimam a agenda dos médicos na arena política, sobretudo em um País tradicionalmente receptivo aos estrangeiros. As estratégias de rejeição e pouco diálogo com o governo também pesam contra.

As associações médicas erram ao destacar argumentos sobre regulamentação, mais ligados a privilégios corporativistas, do que a real carência nas periferias. A gestão da saúde, as competências profissionais necessárias e a expansão do atendimento médico deveriam ser os eixos centrais do debate.

* É CIENTISTA POLÍTICO DA UFMG