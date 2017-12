Análise: Mais investigação e menos receptação

SÃO PAULO - O roubo de celular está aumentando cada vez mais em São Paulo. Por aqui, é possível fazer o bloqueio por meio do Imei (número de identificação), porém, em outros Estados, não. Isso tem feito com que bandidos de outros lugares venham até aqui para roubar os aparelhos. O fato tem alavancado o aumento de roubos.

Mas não é possível se combater isso sem investir na investigação. A Polícia Civil hoje está sucateada, com cada vez menos policiais. Pode-se culpar a crise econômica, mas o fato é que a repressão falha quando não identifica os ladrões e os receptadores, que são aqueles que compram e repassam os produtos.

Fica cada vez mais evidente que os governos se preocupam mais com a polícia preventiva, no caso, a PM. Não se preocupam com a investigação de crime. A explicação é simples: aumento de crime não derruba governo, que foca os investimentos na polícia que seja mais ostensiva e, por exemplo, evite “bagunça”, como manifestações e depredações.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

GUARACY MINGARDI É ESPECIALISTA EM SEGURANÇA