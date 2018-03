ANÁLISE: linhas devem atender usuários e não empresários O sistema está organizado com uma lógica geográfica em que as empresas têm um poder quase feudal. E isso precisa mudar. Com o novo edital, os grupos empresariais não vão se alterar. Não porque a Prefeitura não queira, mas porque existe um lobby que ultrapassa a fronteira do nosso território. Precisamos, entretanto, evoluir para que fique claro que as empresas prestam um serviço, e o foco é o atendimento da população.