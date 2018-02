ANÁLISE: jurados homens podem favorecer defesa A formação do Conselho de Sentença é decisiva no julgamento pelo Tribunal do Júri. É fundamental que advogado e promotor tenham uma boa percepção a respeito dos jurados. Um corpo de julgadores composto exclusivamente por homens de mais de 35 anos, a princípio, favorece a defesa. Isso porque jurados com esse perfil tendem a ser pouco tolerantes com pessoas dedicadas ao cometimento de crimes e demonstram empatia com a polícia. Homens, de regra, se impressionam menos com argumentos de fundo emocional. É evidente que essa é uma primeira análise e não leva em consideração a formação e experiência profissionais, culturais e sociais dos integrantes.