O aumento dos crimes violentos é decorrência do sentimento de impunidade latente entre bandidos, da explosão do tráfico de drogas e do uso de crack, da entrada de jovens mais cedo no crime e das leis que permitem ao acusado responder em liberdade. Temos de focar os aspectos objetivos do problema para sairmos desse círculo vicioso e perverso.

* JORGE LORDELLO É ESPECIALISTA EM SEGURANÇA