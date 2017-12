ANÁLISE: fiscalização tem de ser mais eficaz

O setor de planos e seguros de saúde ocupa, há 12 anos, o nefasto primeiro lugar no ranking de atendimentos do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), e as demandas na Justiça só aumentam. O monitoramento do cumprimento de prazos de atendimento e de cobertura dos procedimentos que a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) regulamentou como obrigatórios confirma a precária situação.

Segundo a ANS, desde o início da fiscalização, 618 planos de 73 operadoras tiveram a comercialização suspensa, por causa da má prestação de serviços. Essa é só a ponta do iceberg, pois tal punição foi aplicada após reincidência e elevado grau no descumprimento de prazos e coberturas.

A fiscalização da ANS precisa ser aprimorada para que seja efetiva. É hora de medidas ainda mais eficazes para reduzir negativas de coberturas, reajustes abusivos, rescisões unilaterais e descredenciamentos.

* É PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DO IDEC

* É ADVOGADA E PESQUISADORA DO IDEC