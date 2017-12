Análise: Faltou negociação entre MPL e governos Um espectro ronda prefeitos e governadores que tomaram a decisão de aumentar a tarifa do transporte público: a possibilidade de se reeditar as grandes manifestações de junho de 2013. Todavia, as medidas tomadas pelo prefeito Fernando Haddad (PT) e pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB) devem ser vistas de forma isolada, uma vez que ambos anunciaram, junto com o reajuste, a adoção do passe livre para estudantes da rede pública e beneficiários de programas de inclusão como o Fies e o ProUni. Isso pode reduzir o impacto dos protestos do MPL, mas não necessariamente deverá evitá-los.