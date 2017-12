Análise: 'É preciso oferecer novos currículos para futuros professores' Os professores ainda usam pouco as tecnologias aplicadas à educação. Alguns motivos podem explicar essa realidade. Primeiramente, as escolas do Brasil não foram adequadamente equipadas. Existem unidades com computadores, mas muitas vezes eles não têm uma conexão à internet de qualidade. E, quando as escolas possuem equipamentos adequados, o acesso nem sempre é livre.