ANÁLISE: É fundamental realizar ensaios em laboratórios

Gilberto Antonio Giuzio É ENGENHEIRO CIVIL, DIRETOR DO SINDICATO DA, ARQUITETURA, DA ENGENHARIA (SINAENCO), O Estado de S.Paulo

Além disso, é fundamental realizar ensaios de acompanhamento na execução da obra. Feitos por engenheiro e laboratórios habilitados, eles verificam se o projeto está sendo executado corretamente e, também, se as etapas e materiais de uma obra têm a resistência exigida por norma, garantindo a qualidade do que está sendo construído. Essa é a melhor maneira de checar se a obra está sendo bem executada, de acordo com o projeto, desde a fundação a estruturas e cobertura, itens essenciais para certificar a segurança.

Cuidados dessa natureza - que parecem tão simples, mas acabam sendo negligenciados - diminuiriam muito a chance de problemas, de todos os níveis de gravidade, em obras de construção e reforma.

