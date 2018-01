ANÁLISE: Consórcio deve arcar com ônibus em casos excepcionais As viações fazem parte de um consórcio que ganhou a licitação para operar uma área. Logo, em caso de emergência, quem tem de oferecer condições de suprir a deficiência é o consórcio. Sou a favor de que haja uma frota estratégica para emergências, que poderia ser criada pela ampliação da reserva técnica no contrato de concessão. Não é preciso uma empresa pública.