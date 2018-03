ANÁLISE: Bergoglio encoraja o protagonismo das pessoas na sociedade Francisco fez em Manguinhos um discurso em defesa dos excluídos e dos marginalizados, de condenação à "cultura do egoísmo e do individualismo" e à corrupção. Sua marca mais peculiar está no ponto de partida: o cafezinho que gostaria de tomar com todos e a "água que se coloca no feijão" para poder acolher aquele que chega de improviso. A revolução cristã de Francisco não parte de análises estruturais ou fenômenos de massa, mas do coração de cada um e da solidariedade que permeia o tecido social do povo latino-americano.