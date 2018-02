ANÁLISE: Bergoglio assume o desafio de Ratzinger e de João Paulo II A citação a Bento XVI, feita por Francisco na homilia da missa em Aparecida, não foi formalidade ditada pelo lugar e pela circunstância. "O discípulo sabe que sem Cristo não há luz, não há esperança, não há amor, não há futuro": uma frase mística e cristocêntrica, que afirma a importância de Cristo tanto na esfera religiosa quanto nas outras dimensões da vida. Sem a experiência religiosa do encontro com Cristo, a pessoa não tem a esperança de superar o medo do mal e da morte, a gratuidade que liberta o amor do egoísmo, a solidariedade incondicional que permite construir um futuro melhor para a sociedade. Trata-se de afirmação polêmica para um mundo laico que vê a religião como muleta psicológica facultativa, bem ao estilo de Bento XVI. E endossada por Francisco.