Análise: Acelerar obras não depende só dos profissionais Precisamos analisar esse convênio em partes. Primeiramente, no que envolve investimentos, o Plano Plurianual vigente, que vai até 2015, prevê para a área de transportes investimento de R$ 45 bilhões. Parte vem do Tesouro do Estado, parte vem de organismos financiadores, e parte das Parcerias Público-Privadas. Mas, para atrair os parceiros, é preciso projetos de viabilidade que garantam uma taxa de retorno atraente, senão ele não vem. Duvido que empresas de construção venham para cá. Mas as empresas de engenharia, sim.