Análise: A necessidade de se discutir uma nova ligação Leste-Oeste

Veja também:

Linha de trem subterrânea permitirá criar avenida entre Osasco, SP e ABC

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Recentemente, propôs-se uma nova ligação leste-oeste (Via Parque), ligando a Marginal do Tietê à Radial Leste e à Avenida Presidente Wilson. Esta seria uma nova via estrutural, com quatro faixas por sentido, e comportaria ao longo de seu trajeto ciclovia e intensa arborização. Essa via, por ser em nível e permitir cruzamentos com outras vias existentes, garante sua inserção amigável com o entorno, que se constitui em área urbana bastante adensada e consolidada.

Alternativamente, poder-se-ia ter uma via expressa, totalmente segregada, no mesmo traçado. Vias expressas em meio urbano conheceram seu auge nos anos 50 e 60 do século passado, principalmente nos Estados Unidos. Atualmente, existem grandes restrições, por parte dos planejadores urbanos, tanto por conta do efeito "barreira" (seccionamento/isolamento de áreas) que provocam, como também de outros impactos negativos.

* É PROFESSOR DE TRANSPORTES NA POLI-USP