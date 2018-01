Análise: A importância das redes sociais na administração SÃO PAULO - Devemos ter em mente que as Redes Sociais são compostas por pessoas e/ou organizações e sempre existiram. As ferramentas de Redes Sociais (Orkut, Facebook, Twitter, Delicious, Wiki e etc.) chegaram para facilitar as conexões e as interações entre as pessoas, sendo uma de suas características a interatividade.