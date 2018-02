Anália Franco ganhará estação de metrô até 2017

Caio do Valle - Jornal da Tarde,

SÃO PAULO - Até 2017, o Jardim Anália Franco, na zona leste da capital, ganhará uma estação de metrô. No ano seguinte, será a vez de Guarulhos, segundo maior município da Grande São Paulo, com 1,2 milhão de habitantes, ter uma parada em suas imediações. Nesta segunda-feira, 15, o secretário estadual dos Transportes Metropolitanos, Jurandir Fernandes, anunciou o cronograma de extensão da Linha 2-Verde, da Vila Prudente, na zona leste, à região da Via Dutra, na zona norte.

O edital para construção do ramal, de 13,5 quilômetros de comprimento e 12 estações, será publicado na edição desta quarta-feira, 17, do Diário Oficial do Estado.

O prolongamento da Linha 2 ajudará a desafogar a superlotada Linha 3-Vermelha, por meio da conexão na Estação Penha, e também os ônibus que fazem linha entre Guarulhos e a capital. Atualmente, muitos coletivos chegam e partem da Estação Armênia, na Linha 1-Azul, localizada mais distante, o que aumenta o tempo das viagens.

De acordo com o governador Geraldo Alckmin (PSDB), as obras da extensão da Linha 2 - orçadas em R$ 7,7 bilhões, incluindo a aquisição de novos trens - devem começar no segundo semestre de 2013. Quando a linha ficar pronta, o número de passageiros por dia saltará dos atuais 600 mil para 1,12 milhão.

A Estação Dutra ficará a cerca de 400 metros do limite com Guarulhos. Mas a antiga reivindicação da população de um metrô no centro, a 5 km dali, ainda não será atendida. Uma das possibilidades avaliadas pelo Metrô é a de começar a construir em Guarulhos a futura Linha 19-Celeste, entre a Avenida Presidente Tancredo Neves e o Campo Belo, na zona sul. Ainda não há prazo para o início das obras.

Expansão. O diretor da Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP), Rogério Belda, diz que, quando o Metrô surgiu, pertencia à Prefeitura. "À medida que passou para o Estado, começaram a estudar linhas para outros municípios. Como fazer isso se a linha ainda não chega lá perto? Essa é uma etapa. Depois fazem as extensões necessárias", diz, referindo-se à Linha 2. A operação desse trecho, antes chamado de Linha 15-Branca, será feita pelo Metrô.