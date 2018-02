Anac vai monitorar atrasos da TAM durante 1 mês Após a terceira pane no sistema de check-in em pouco mais de três meses, a TAM será submetida a um acompanhamento especial pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) durante 30 dias. Quando o nível de atrasos atingir 10%, deverão ser informadas a origem do problema e também as providências.