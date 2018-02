Anac vai exigir explicações da Gol por falhas no sistema de check-in

SÃO PAULO - A Agência de Aviação Civil (Anac) declarou que vai exigir esclarecimentos públicos da Gol pela pane no sistema de emissão de passagens que afetou a companhia no início da manhã desta terça-feira, 19.

Em nota, a agência disse que estuda um conjunto de medidas mais duras para coibir problemas de pontualidade e regularidade das companhias aéreas no País.

Pelo menos 82 voos da companhia aérea Gol, que partiriam do aeroporto Congonhas com destino a diversas cidades do Brasil, registraram atraso nesta terça-feira. Os cancelamentos da Gol corresponderam a mais de 90% dos atrasos registrados no terminal paulistano, que contabilizou um total de 87 atrasos até as 19 horas.

Boa parte do problema foi causado pelo reflexo de uma falha ocorrida no sistema de check-in da Gol em Congonhas no início da manhã de hoje. O sistema ter foi restabelecido às 8h30, mas afetou as operações durante todo o dia. Durante o período em que ficou inativo, as equipes precisaram realizar os procedimentos manualmente, o que aumentou o tempo médio de atendimento.

A empresa divulgou nota na qual lamentou pelo desconforto e afirmou que sua prioridade seria agilizar as decolagens.