Anac sugeriu restrição de uso Em março, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) publicou uma norma em que sugere restrição de uso do solo em áreas próximas de aeroportos. A ideia é tentar conter a expansão imobiliária em regiões que sofrem com ruídos de aviões. Como Moema, onde os vizinhos reclamam do barulho de Congonhas. A medida foi mais uma tentativa de postergar a redução do funcionamento do aeroporto da zona sul.