Anac reajusta tarifas dos Aeroportos de Cumbica e Viracopos

BRASÍLIA - A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) reajustou em 8,6% os tetos das tarifas cobradas pelo Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, e em 7,5% os tetos das tarifas do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, no interior. Os dois terminais são concedidos à iniciativa privada.

De acordo com decisões publicadas no Diário Oficial da União, o reajuste abrange as tarifas de embarque, conexão, pouso, permanência, armazenagem e capatazia.

No Aeroporto de Guarulhos, a tarifa de embarque, por exemplo, passará para R$ 19,21 em voos domésticos e para R$ 33,99 em voos internacionais. Em Campinas, essa tarifa será de R$ 19,02 em voos domésticos e de R$ 33,66 em voos internacionais. As taxas de conexão por passageiro serão de R$ 8,84 em Cumbica e de R$ 8,76 em Viracopos.