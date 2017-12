Anac pede informações a aéreas sobre atrasos A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) notificou as companhias aéreas para que prestem informações sobre a assistência a passageiros que enfrentaram atrasos e cancelamentos, na sexta e ontem, por causa do mau tempo. A Gol informou que providenciou alimentação e hospedagem. A companhia disse ainda que os passageiros que arrombaram a porta de um avião e subiram na asa, após ficar 4h presos na aeronave, no Rio, na sexta, foram reacomodados em outros voos. A TAM afirmou que não foi notificada pela Anac e ainda não vai se manifestar.