Anac multa empresa por interdição de Viracopos A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) aplicou ontem multa de R$ 2,8 milhões à empresa internacional Centurion Cargo pelos transtornos causados com a interdição da pista do Aeroporto de Viracopos, em Campinas. A interrupção ocorreu após quebra do trem de pouso no momento da aterrissagem de uma aeronave, às 19h55 do sábado. A liberação da pista só ocorreu na segunda, às 16h20.