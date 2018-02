Anac mantém multa a pilotos do jato Legacy A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) manteve ontem, em segunda instância, as multas de R$ 3,5 mil para os pilotos americanos Joseph Lepore e Jan Paul Paladino e de R$ 7 mil à empresa ExcelAire, dona do jato. Os dois são acusados de terem responsabilidade no acidente com o Boeing da Gol, em 2006, que matou 154 pessoas. A decisão frustrou a associação de famílias das vítimas, que pedia a cassação dos brevês.