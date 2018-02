Anac manda companhia aérea colocar no bilhete o porcentual recente de atrasos

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) publicou ontem nova norma no Diário Oficial da União, que prevê que, em 90 dias, as companhias aéreas deverão informar os passageiros, no momento da compra do bilhete, os porcentuais mais recentes de atraso e cancelamento dos voos. Essas informações também devem estar disponíveis na internet e em todos os canais que forem utilizados para a venda. A resolução ainda prevê que a Anac passe a monitorar e divulgar os porcentuais de atrasos e cancelamentos de voos domésticos e internacionais. Os dados serão divulgados mensalmente. Atualmente, esse serviço só é feito pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).