Anac faz bazar para famílias de pacientes A Associação Nacional de Assistência ao Cardíaco (Anac) realiza hoje e amanhã mais uma edição de seu bazar beneficente, que arrecada recursos para famílias de pacientes do Hospital Dante Pazzanese, na zona sul. O evento será no salão social no Clube Círculo Militar, na Rua Abílio Soares, 1.589, das 9h às 17h. A entrada é gratuita.