Anac exige que aéreas incluam todos os acréscimos no valor dado ao passageiro A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) publicou na sexta-feira, no Diário Oficial da União, uma resolução para tornar mais claras as tarifas aéreas informadas ao passageiro. Os itens referentes à prestação do serviço de transporte aéreo - como adicional de combustível nos voos internacionais - devem estar incluídos no valor informado ao passageiro.