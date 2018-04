Anac autoriza voos extras durante o carnaval

Quem pretende viajar no carnaval deve encontrar aeroportos ainda mais movimentados. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) liberou 1.220 voos extras para fevereiro em todo o Brasil, praticamente todos concentrados nos cinco dias de carnaval (de 17 a 22). Neste mês, foram liberados 1.400 voos extras, totalizando 2.620 em janeiro e fevereiro. Nos três meses da alta temporada passada (dezembro de 2010 a fevereiro de 2011), foram autorizados 2.190 aviões fretados.

A maioria dos fretados do carnaval deste ano vai levar os passageiros para fora do País: serão 767 voos internacionais extras, ante 453 domésticos, de acordo com a Anac. A explicação, segundo o setor, é que os voos regulares das principais companhias já atendem bem à demanda dos destinos domésticos mais procurados no carnaval, como Salvador, Rio e Recife.

A Gol, por exemplo, tem 12 voos diretos e diários para Salvador saindo dos aeroportos de São Paulo (Congonhas e Cumbica). Já os voos de várias companhias para Buenos Aires e Nova York, por exemplo, apesar de cada vez mais frequentes, lotam rapidamente e não conseguem atender à demanda do período. Por isso o fretamento.

Já cidades como Porto Seguro, na Bahia, com poucos voos regulares, dependem praticamente dos fretados. Estima-se que só a CVC deva desembarcar lá mais de 2,5 mil passageiros em fevereiro, a maioria saída de voos fretados, e boa parte desses passageiros concentrados nos cinco dias de carnaval.

Os voos extras - também conhecidos como charter - são aqueles fretados geralmente por grandes operadoras de turismo para levar grupos aos destinos badalados desta época do ano, como praias do Nordeste, Miami, Nova York e Buenos Aires.

Só os aeroportos de São Paulo - Cumbica, em Guarulhos, Congonhas, na zona sul da capital, e Viracopos, em Campinas - concentram 20% desse movimento extra - ou 246 fretados.

Em Cumbica e Congonhas, dois dos três aeroportos mais movimentados do País, vão chegar e sair 182 voos extras no período de carnaval.

Por causa disso, a Secretaria de Aviação Civil (SAC) já anunciou que vai criar para o carnaval uma operação semelhante à de fim de ano para evitar o caos aéreo, sobretudo na sexta-feira (dia 17) e na Quarta-Feira de Cinzas (dia 22). As medidas serão anunciadas oficialmente na semana que vem pela Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias (Conaero), da qual a SAC faz parte. Entre outras coisas, deve exigir o reforço das equipes de atendimento das companhias aéreas e proibir o overbooking.