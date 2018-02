ANA libera uso da segunda cota do volume morto do Cantareira

Atualizada às 22h59

BRASÍLIA - A Agência Nacional de Águas (ANA) divulgou, na noite desta quinta-feira, 13, um comunicado autorizando a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) a utilizar a segunda cota do volume morto do Sistema Cantareira, que abastece a Região Metropolitana, até 30 de novembro. A permissão foi em resposta a um pedido feito na última terça-feira, 11, à agência federal pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), órgão estadual de regulação.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Informamos que diante do quadro de severa estiagem que levou à redução acentuada das vazões do Sistema Equivalente (capacidade total do Cantareira) neste ano e para a descontinuidade do fornecimento de água para a parcela atendida pelo Sistema Cantareira, e liberação de águas para as bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, a ANA concorda sobre a utilização da intitulada Reserva Técnica II", diz a agência em ofício divulgado nesta tarde.

A parcela de água que poderá ser retira da segunda cota do volume morto, contudo, deverá ser decidida e divulgada pelo DAEE em conjunto com a ANA. O diretor da agência federal, Vicente Andreu, criticou, nesta quinta, durante audiência pública na Câmara dos Deputados, a forma como o órgão estadual e a Sabesp têm tratado a divulgação dos níveis de reserva que ainda existem no Cantareira.

Segundo Andreu, a Sabesp e o DAEE somam a água dos cinco reservatórios que formam o Cantareira para dizer que não estão acessando o segundo volume morto. Mas, de acordo com a ANA, a estatal e o órgão paulistas não mostram que já há reservatório com nível operacional abaixo do mínimo que define a transição para o segundo volume morto. É o caso do Reservatório Atibainha. "A discussão é se passou para o volume morto dois ou não? Depende do gosto da interpretação. Se o gosto for dizer que não passou porque tem um pouquinho a mais (de água em um dos reservatórios). Mas, se você olhar para o reservatório, passou", disse.

Contingência. A ANA continua cobrando um plano de contingenciamento por parte da Sabesp para garantir que a reserva crítica do Cantareira se mantenha em 10% até 30 de abril de 2015, quando se encerram as chuvas. Essa meta foi estabelecida com base no volume atingido em abril em 2014, equivalente a 100,75 milhões de metros cúbicos.

"A agência indicou a necessidade de que a Sabesp adequasse suas demandas pretendidas às reais disponibilidades do Sistema Equivalente e ao volume meta estabelecido do período chuvoso (30 de abril de 2015)", registra a nota. "Isto seria possível através de um Plano de Contingências que efetivamente ajustasse a retirada no túnel 5 aos cenários considerados", observou.

A agência federal afirma que o DAEE adotou "valores conservadores e ajustados" para a vazão, ou seja, a retirada de água dos rios que abastecem os reservatórios do Cantareira. Mas a ANA critica a falta de proposta para garantir a perenidade do volume morto até abril de 2015. "Na proposta apresentada pelo DAEE nada foi abordado a respeito da necessidade de adequar as demandas previstas da Sabesp às reais disponibilidades do Sistema, levando em consideração um volume meta mínimo em 30 de abril de 2015", criticou.

Procurada, a Sabesp voltou a negar que tenha invadido a reserva técnica. E afirmou que ainda há cerca de 0,2% da primeira parte, algo entre 2 e 2,5 bilhões de litros de água.